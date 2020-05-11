【fb直播】港股市底唔差？
2020年05月11日 16:24
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港股周一(11日)跟隨外圍做好，高開240點後，成功升破10日線(24186點)、20日線(24155點)及50日線(24213點)三線匯聚區，港股市底係咪尚算強勁？
新經濟股ATM繼續成市場焦點，美團點評(03690)本來升得「好地地」，逼近今年1月中高位114.2元，誰不知殺出「程咬金」，內地速遞龍頭順豐搞外賣生意，拖累美團股價由升轉跌，美團今次危危乎？另外，騰訊(00700)即將在周三(13日)公布首季業績，績前有資金追捧，股價創下52周新高，再追入有冇「着數」？至於阿里巴巴(09988)200元阻力有幾大？
小米(01810)最近接二連三有好消息，最新有小米持股的金山雲在美國首日掛牌做好，帶動小米股價周一(11日)做好！大行星展為小米加持，形容小米估值屬於歷史低位，目標價定睇13.3元，究竟追唔追入好？
中國電商京東有望成第2隻來港上市的中概股！傳京東在本月25日開始招股，帶動港交所(00388)股價向上。中概股來港上市，對港交所股價有幾大支持？
中電(00002)公布首季業績，受到新冠肺炎拖累，香港售電量按年下跌1.4%至6,758百萬度，派息每股0.63港元，跟上年同期一樣，股份可否成為公用股首選？
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