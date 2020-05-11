「疫」市贏家！騰訊市值激增逾3800億　對手謀搶市場

財經媒體彭博報道，新冠疫情可能幾乎沒有削弱騰訊控股的增勢，得益於該公司在遊戲、社交媒體等線上領域的主導地位。隨着目前中國各產業正在走出疫情的最艱難時期，騰訊面對更大的長期威脅，可能來自於愈來愈多對其互聯網領導地位構成挑戰的公司。

騰訊將於周三(13日)公布業績，預計該公司收入將增長18%；這將給投資者一個最早期窗口，以了解中國互聯網公司如何度過遭受疫情衝擊的第一季。這預期表現雖然較此前幾個季度增長逾20%的戰績略有下滑，但依然可觀，主要得益於增長迅猛的雲服務和金融服務，以及十多億渴望娛樂的居家玩家。這也是為甚麼自新冠疫情最初爆發以來，騰訊的市值激增超過490億美元(約3,822億港元)，無視全球市場暴跌和中國經濟萎縮的影響。該股周一(11日)上漲約2%，觸及近兩年以來新高水平。

不過，一旦塵埃落定，騰訊將不得不面對來自阿里巴巴和字節跳動等巨頭帶來的新挑戰，這些公司在愈來愈多地擠佔騰訊的市場。就像多年前的矽谷一樣，當時從亞馬遜公司到Facebook等一眾現金充裕的大公司紛紛跨入對方的領地，中國大型科技公司現在也可以突破各自的主營業務向其他領域擴張，發展從廣告到遊戲再到支付等領域的服務，與騰訊直接競爭。

彭博行業研究分析師Vey-Sern Ling表示，這些大型互聯網平台都富有野心，他們將嘗試利用自身的規模效應來拓展非核心業務。近幾年來，已看到他們中有許多都嘗試這麼做，但目前為止還未出現成功超越當前「領頭羊」的公司。他認為，大型公司將繼續着力增強自己的核心業務，同時在邊緣業務上與對手競爭。

長期來看，字節跳動似乎是更大的威脅。該公司尋求利用其社交平台來發行遊戲，玩家可以大量購買虛擬武器和裝備等。據彭博此前報道，字節跳動已建立了一個遊戲部門，有1,000多人，其中包括從騰訊挖來的人才，並計劃今年春季推出兩款遊戲。

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