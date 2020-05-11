世界格局正轉變！傳Apple擬將兩成中國產能搬至印度

外國傳媒報道，市傳蘋果公司(Apple Inc.)正加快將供應鏈轉移至印度，涉及從中國搬遷約1/5產能，目標是在5年內產能達到400億美元。

報道指出，過去幾個月來，蘋果公司高層和印度政府官員舉行多次會議，似乎有意為蘋果公司鋪路，將中國的1/5產能轉移到印度。專家表示，如果計劃實現，將使蘋果公司成為印度最大的出口商。不過，也有消息透露，相關生產激勵計劃仍有一些問題需要解決。

對蘋果公司而言，印度並非其手機業務很大的市場，目前蘋果公司賣到印度的手機約值15億美元(約117億港元)，其中不到5億美元(約39億港元)的手機是在印度當地生產。

印度官員指出，將生產遷移到印度，主要是將印度作為製造和出口的基地，並將生產分散到中國以外的國家。

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