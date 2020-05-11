致富智庫：世界變了！搵工成功要靠呢4點

新冠肺炎全球肆虐，經濟活動近乎停擺，香港失業率也攀升至多年歷史高位。對於失業人士而言，盡快找到新工作固然重要，但也需理解疫情已改變了求職規則，若想在「疫」市中突圍，就不得不注意以下幾點：

【1、提升自身技能】

儘管全球經濟體失業率空前地上升，但對前線職位的需求仍然很大，特別是在衞生、網上零售等領域。

若果這些工種是你考慮的，求職網站CareerBuilder首席人事主管Michelle Armer建議，求職者應利用眾多網上課程和培訓來增強個人資歷。

她指出，在某些情況下，經濟衰退為持續教育和發展提供了機會。實際上，由於疫情關係，現是網絡上提供了許多免費和低成本技能開發課程。她又建議，求職者可在履歷表上或LinkedIn個人資料上，展示這些技能或認證，以及證明其資歷。

LinkedIn職業專家Blair Heitmann也提醒：「更新資料時不僅僅是說你做了甚麼，更重要的是你帶來甚麼價值，這才是招聘經理感興趣的。」

【2、網絡、網絡，也是網絡】

面對全球格局大洗牌，全球網絡組織Business Network International創辦人Ivan Misner表示，找到工作的最佳方法仍是通過網絡，這點沒有改變。

在當前的環境下，求職者可以打電或通過電子郵件與熟人聯繫。Misner指出，大多數人都願意花幾分鐘來幫助某人，最好是在對話前做好準備，並找出可以提供幫助的具體資訊。

Misner又說，你可以邀請熟人為你介紹感興趣的公司，或至少提供一些可能給你帶來幫助的材料。

【3、提升你的社交媒體形象】

現在幾乎所有日常生活互動都在發生在網上，所以如何在社交媒體上展示自己變得愈來愈重要。

紐約職業諮詢公司Early Stage Careers聯合創辦人Jill Tipograph表示，準僱主將比以前更願意使用數碼平台去了解你，而你要做的就是確保自己形象樸實而令人難忘。

根據CareerBuilder的一項研究顯示，大約70%僱主會使用社交網站來了解應徵者，其中43%僱主表示，應徵者的社交媒體內容影響了他們聘用的決定。

值得注意的是，57%僱主從社交網站發現了導致他們不提供工作機會的原因，例如無味的評論或對以前工作或上司的抱怨。

【4、掌握視像面議或虛擬職業博覽會】

在疫情流行之前，招聘經理已開始減少現場的面試，相信今天情況更是如此。

LinkedIn的Heitmann指出，若要通過視像展現最佳自我，請事先測試你的燈光、聲音和背景是否恰當。他建議嘗試將相機放在與眼睛平視的位置，並找到美觀的背景，然後像參加現場面試一樣打扮。

對於虛擬職業博覽會，求職者應先進行練習，務求可脫穎而出。

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