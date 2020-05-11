樓價UPDATES：換樓活躍！美孚單日3宗逾900呎單位買賣

樓市氣氛回暖，再次刺激換樓活動，近日大單位交投向好，其中荔枝角美孚新邨單日連錄3宗逾900方呎單位買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣佳翠苑B座高層15室，實用面積433方呎，兩房間隔，獲買家以590萬元買入，實用呎價13,626元。原業主於2007年10月以156萬購入單位，持貨13年帳面獲利約434萬元。

●西灣河嘉亨灣1座中層H室，實用面積493方呎，兩房間隔，叫價1,250萬元放盤，議價後以1,080萬元售出，減幅或約13.6%，實用呎價21,907元。

●西灣河嘉亨灣3座低層A室，實用面積1,129方呎，三房連套房間隔，成交月租5.5萬元，實用呎租48.7元。

●北角城市花園5座中層C室，實用面積931方呎，三房連套房間隔，開價1,668萬元，放盤一個月，減價133萬元或8%，成交價以1,535萬元，實用呎價16,488元。

●北角永光閣中層A室，實用面積296方呎，兩房間隔，放盤約3個半月，減價35萬元，以545萬元易手，實用呎價18,412元。

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九龍區

●紅磡海濱南岸1座中低層G室，實用面積593方呎，三房間隔，早前叫價1,100萬元，近日減至1,048萬元獲承接，實用呎價17,673元。

●長沙灣碧海藍天6座中層G室，實用面積497方呎，兩房間隔，以845萬元易手，實用呎價17,002元。現時屋苑有約28個放盤，入場費由850萬元起。

●長沙灣宇晴軒本月暫錄6宗交投，平均實用呎價17,514元，屋苑3座高層B室，實用面積441方呎，兩房間隔，最初開價830萬元，以820萬元易手，實用呎價18,594元。

●荔枝角美孚新邨近日大單位承接力強勁，單日連錄3宗逾900方呎單位成交，包括2期百老滙街48號高層A室，實用面積968方呎，三房套房間隔，累減120萬元，以1,560萬元成交，實用呎價16,116元。

●九龍灣德福花園D座頂層戶，實用面積517方呎，兩房間，叫價728萬元，減至703萬元成交，減幅約3.4%，實用呎價13,598元。

●大角咀港灣豪庭1座低層A室，實用面積320方呎，兩房間隔，外望內園景，以650萬元沽出，實用呎價20,313元。

●將軍澳SAVANNAH第3B座中層A室，實用面積657方呎，三房連套房間隔，原叫價1,250萬元，減價58.2萬元，以1,191.8萬元售出，實用呎價18,140元。業主於2016年8月以861.2萬元一手買入單位，持貨至今帳面獲利約330.6萬元，升值約38%。

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新界區

●馬灣珀麗灣本月累錄6宗成交，該盤25座低層E室，實用面積490方呎，兩房間隔，1月叫價630萬元放售，減價40萬元，以590萬元售出，實用呎價12,041元。

●大埔康樂園康樂東路雙號屋，實用面積1,,596方呎，開價約3,000萬元，放盤約3個月，減至2,680萬元成交，實用呎價16,792元。

●東涌映灣園2座中層A室，實用面積941方呎，三房連套房間隔，以936萬元沽出，實用呎價9,947元。原業主於2014年10月以323萬元買入單位，現帳面獲利613萬元或1.9倍。

●大埔嵐山8座中層F室，實用面積738方呎，三房連套房間隔，以800萬元易手，實用呎價10,840元，新買家為區內租客。

●大埔昌運中心榮昌閣高層H室，實用面積342方呎，兩房間隔，原開價575萬元，減價36.2萬元，減幅6.3%，以538.8萬元易手，實用呎價15,754元。

●元朗尚悅8座低層F室，實用面積354方呎，兩房間隔，叫價約500萬元，放盤僅約兩星期，減至495萬元售出，實用呎價13,983元。

●粉嶺中心E座高層5室，實用面積368方呎，兩房間隔，以520萬元零議價易手，實用呎價14,130元。

●沙田濱景花園1座高層F室，實用面積546方呎，原則三房改作兩房間隔，原叫價890萬元，放盤逾1年，近期調整至850萬元，最終再減價60萬元，以830萬元沽出，實用呎價15,201元。

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