宅經濟時代！美逾八成小企料受疫情影響　仍樂觀嘅係...

外國傳媒報道，支付機構Veem周一(11日)公布美國中小型企業景氣調查顯示，美國有81%小企業預計，疫情將在未來12至16個月內影響其業務；近90%公司正準備迎來經濟放緩。

該調查訪問了690家中小企，結果顯示有65%表示，其已提交了當局的工資保護計劃(PPP)申請，或打算在不久後申請。有近70%提到美國今年經濟不確定性；55%指其收入已受到重大打擊。

另有超過一半公司認為，由於疫情下工廠關閉、邊境限制，以及整個行業營運停滯，造成中度和高度供應鏈中斷；超過1/3公司表示，他們現正建立區域供應鏈，或迅速將其供應鏈轉變為提供當前所需的物品。近1/4公司正投資新技術，或調整其資訊技術系統。

調查也顯示，有52%公司削減了營運成本；59%申請了貸款；只有13%指沒有採取任何應對經濟放緩的措施。近54%公司表示正凍結招聘；23%正裁員；近18%稱其計劃增加員工培訓和支持。

不過，仍有約30%公司對疫情的影響更樂觀，如網上零售等其他電子商務業，在目前環境下更能蓬勃發展。

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