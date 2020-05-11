新盤UPDATES：五月新盤大混戰一觸即發

五月新盤大混戰一觸即發，各大發展商相繼啟動開盤攻勢，再有新界區大型項目部署周內開放示範單位吸客，同時，市區亦有多個新樓醞釀對撼。

●Wetland Seasons Park第2期示範單位首曝光

其中參照第12座8樓A2室搭建的一房單位，實用面積304方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房屬開放式設計，單位內預設無線充電裝置。

而根據別墅3的1樓B單位打造的三房大單位，實用面積779方呎，大廳設面積21方呎露台，主人房連套廁，廚房內則備有多用途房。

●OMA by the Sea原價加推108伙 平均呎價12866元

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，新推單位實用面積由333至472方呎，以開放式為主打，佔整批逾5成。入場單位為第2座8樓C6室，實用面積為333方呎，若以最高13.5%折扣優惠計算，折實售價413.3萬港元，呎價約12,411元。而最低呎價單位則為第1座2樓B1室，實用面積463方呎，折實呎價約11,929元，折實售價552.3萬元。價單顯示，今批單位折實平均呎價約12,866元。

●中原夥會地推VR睇樓 代理可即時解答買家問題

疫情下發展商及地產代理均加強網上推廣及銷售樓盤。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，公司今年將投資超過1億港元作資訊科技發展，並首推VR睇樓服務，買家可線上參觀物業情況外，更可即時向代理查詢情況，服務範圍包括一、二手物業。

他透露，在疫潮之下，公司網上VR放盤於4月期間，每日錄得超過106萬次瀏覽，比較去年11月急升129%。他估計，本月將有多個全新樓盤推出市場，一住宅交投量可達2,000宗水平。

會德豐地產常務董事黃光耀稱，早前受疫情影響，公司開售將軍澳日出康城OCEAN MARINI時，已增加採用網上睇樓及登記，市場反應理想，網上睇樓量上升。是次中原最新推出的VR睇樓服務，該盤亦與該行合作提供VR睇樓服務，配合代理即時解答買家問題，相信可增加買家入市興趣。

他透露，旗下藍田茜發道項目第1期，提供413伙，間隔一至四房，希望短期獲批預售樓花同意書，預計第2季內開售，將會加強網上推廣費用。樓盤亦將優化網上銷售流程，培訓100名中原員工，配合項目推售。

樓價走勢方面，他指出，疫情以來樓價已跌3至4%，預期隨着疫情緩和，樓價之後有機會回升7至8%。當被問及啟德再有地皮易手，他認為，該地皮規模大，始終要根據市況及疫情等情況，亦要視乎交易細節等，才可了解價錢實況，亦不認為公司之前購入地皮價格較高。

●迎海‧星灣複式戶逾5300萬元沽出

恒基地產（00012）旗下馬鞍山迎海‧星灣，剛售出18座33及35樓複式A，實用面積2,741方呎，平台面積814方呎，成交價5,317.54萬元，呎價19,400元。

●The Campton提供467伙 細單位佔逾七成

萬科香港發展的長沙灣The Campton，樓書已經上載至項目網站。該公司執行董事周銘禧表示，項目提供467伙，單位實用面積由251至1,446方呎，間隔涵蓋開放式、一房、兩房及三房單位，亦設特色戶。

項目主打一、兩房單位，分別提供105伙及237伙，共佔全盤逾七成。另外提供52伙開放式單位、56伙三房單位，另設特色戶。

●滿名山8600萬洋房交易告吹

新盤市場錄大額交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下屯門滿名山，原本於2019年5月售出的山庭H7號洋房，實用面積2,865方呎，設有1,437方呎花園、183方呎平台及957方呎天台，成交價8,600萬元，呎價30,017元，剛已列明為終止買賣合約。

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