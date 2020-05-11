夜市UPDATES：道指仍瀉200點　港股夜期低水300點

上周的美國失業率未對市場造成大衝擊，惟美國再在貿易議題上生事端，美股早段仍瀉逾200點，報24,117點；標指報2,913點，跌15點；納指報9,133點，升11點。

失常場關注重啟經濟進程，愈來愈多的國家和美國多州都在計劃或已開始逐步取消隔離措施。

然而，外國傳媒報道，美國白宮顧問納瓦羅(Peter Navarro)威脅要就疫情報復中國。他說：「中國必須要為疫情付帳單。對於懲罰他們是毫無疑問的，中國要負責。」不過，他拒絕向媒體透露，是否會建議總統特朗普向中國開徵新關稅或廢除中美首階段貿易協議。

受消息拖累，港股期指夜市現報24,296點，跌191點，低水306點。

商品市場方面，全球油市初見復甦勢頭之際，沙特阿拉伯宣布自願單方面額外減產每日100萬桶，目標是於6月份將每日原油產油降至750萬桶。消息公布後，紐約期油扭轉跌勢，倒升最多3%，目前升0.81%。布油目前跌1%。

【21:30】美國多位官員唱衰經濟數字會再惡化，令投資者感到憂慮，美股周一出現回吐，道指低開243點，報24,087點；納指挫68點，至9,053點。

白宮首席經濟顧問哈西特周日在電視訪問中表示，美國失業率於5、6月升至20%或以上才見頂，同日財長姆紐欽更指，自4月數據統計結束以來，有多700萬人加入失業大軍，令目前實質失業率可能已接近25%。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦指，就業市場最惡劣的情況仍未過去，影響可能持續一、兩年。

業績方面，體育用品公司Under Armour(UA)首季勁蝕5.597億美元，每股經調整後虧損34美仙，遠高預期的17美仙，收入跌至9.3 億美元，亦遜預期。Under Armour股價早段挫7.21%至9.26美元。

經營酒店的萬豪集團首季僅賺3,100萬美元，倒退近92%，經調整後每股純利26美仙，遠低預期87仙，期內收入跌7%,至46.8億美元，符預期。萬豪股價早段跌4.84%至82.95美元。

化妝品及香水公司Coty獲私募基金KKR透過買入可兌換優先股，注資7.5億美元，並計劃向KKR出售美容及護髮品牌包括Wella，連同承擔債權涉43億美元。Coty亦公布首季轉盈為虧，每股蝕8美仙，收入按年減少23%至15.3億美元。Coty股價早段報5.43美元，升4.42%。

至於蘋果公司（Apple Inc.）本周局部重開美國的零售店舖，但KeyBanc指出，4月份的iPhone銷售按年急跌77%，按月跌幅亦達56%，顯示網上銷售增加未能抵銷店舖暫停營業的影響。Apple股價早段報307.79美元，跌0.76%。

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