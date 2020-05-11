經濟回穩信號！美最大汽車經銷商透露4月銷量回升

外國傳媒報道，美國最大汽車經銷連鎖AutoNation Inc.公布的數據顯示，今年第一季調整後持續經營收益91美仙，按年下降4%，但遠好於市場分析師預期的70美仙；收入按年下降6%，至47億美元。公司對前景感到樂觀，表示隨着「封鎖令」放鬆，汽車銷量在4月底已開始回升。

期內AutoNation的國內銷售表現(由底特律的3家汽車製造商構成)優於進口車或奢侈品牌汽車銷量。通用汽車、福特汽車，以及快意佳士拿國內銷量下降約4%，而奢華汽車銷量下跌9%，進口車下降5%。業績可能反映了對農夫車的強勁需求，4月農夫車銷量超過乘用車。

由於消費佔美國經濟比重達七成，而汽車被視為「消費之首」，故意味着經濟回穩。

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