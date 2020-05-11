德勤劈炮及退任潮未完 近5個月累涉51企核數師
2020年05月11日 22:15
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德勤•關黃陳方會計師行(德勤)再度退任上市公司核數師！計及周一(11日)的中國博奇環保(02377)及高奧士國際(08042)，德勤在過去近5個月，已連環辭任及退任總數達51家香港上市公司核數師職務。
中國博奇環保(02377)公布，德勤將於2020年6月12日舉行的股東周年大會結束起退任後，不續聘為核數師，原因為公司與德勤未能就截至2020年12月31日止年度之審計費用達成共識，以及為維持核數師的獨立性及客觀性並維持良好的企業管治水平及風險管理，董事會認為，此為更換現任核數師德勤(其已任職14年)的適當時機。
高奧士國際(08042)公布，德勤將於其目前任期屆滿後於2020年5月12日將予舉行之公司股東周年大會結束時退任公司核數師，且德勤已書面通知董事會及公司審核委員會決定不於股東周年大會上尋求重新委任為公司核數師。
根據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少50家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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