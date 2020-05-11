【財經評論】新經濟大勢難逆　港拓科技勿怠慢

縱使疫情嚴重衝擊全球經濟，導致實體活動大幅度停擺，惟未對互聯網世界造成任何重大影響，「新經濟」更趁勢蓬勃發展，科技生活化層面更廣。事實上，亞洲區的人口與科網結合，配合5G技術應用，將支持新經濟產業長足發展，成為全球投資主流之一。偏偏香港至今仍在內耗，有破壞無建設，白白浪費背靠祖國的龐大市場優勢，失去的豈只商機，更會遭區內競爭對手進一步拋離，成為落伍的「孤島」！

回看今次全球疫情大爆發，確實拖累不少傳統企業倒閉、工人失業，但另邊廂，員工在家工作，透過視像會議可議決大小事務，居民又可多加應用互聯網於生活各項環節，包括網上購買日用品、三餐消費、娛樂消閒，以及網上學習等，都得靠互聯網。這誠然變相加快了產業革新，為新經濟發展添柴加薪，直接拉升了科技產業估值，人口密集的亞洲市場在這方面的變化尤其明顯。

在此消彼長下，傳統的航空、旅遊、零售等行業雖然萎縮，但網購、物流、網絡遊戲、視頻串流等需求增長卻呈歷史新高，帶動雲服務和各種電子商貿活動景氣向好。最近更有內地大型物流商決定撈過界，加入網上外賣平台行列，可見市場潛力之大，百花齊放，資金亦樂意投入，皆因產品研發和銷售有巨大市場需求支持，與呈現衰退的傳統經濟產業形成強烈對比！這進一步證明，今時今日的科技產業發展有別於千禧年空炒概念，而是經得起全球經濟衰退衝擊，有實際需求支持的新興產業，着實令人眼前一亮。

隨着全球疫情受控，增長動力強勁的新經濟有望成為「吸金池」，意味要衡量一地的競爭力，不再是側重樓價、旅客和實體店人流等傳統指標，而是取決於推廣科技應用在生活及營商的程度，以及支持新經濟發展的資源、政策和氛圍。

香港市場雖小，但有內地龐大支援，不愁科技應用的「實驗場」，加上內地5G技術領先全球，憑着港人一貫創新靈活思維，以及與國際市場接軌的法律和市場架構，絕對有條件帶領區內的科技發展。可偏偏近年香港仍在糾纏於內鬥，立法機構無法正常運作，政府項目撥款受阻，加深疫潮下的經濟衰退；人心不和，社會炒鬧不休，對前景缺乏共同目標；加上庸官充斥，施政成事不足敗事有餘，對樓市減辣充耳不聞，就連用公帑派口罩都弄得滿城風雨。長此下去，傳統經濟既難復舊觀，新經濟發展又落後於人，一地之經濟衰敗，豈非無因？

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