東方日報B1：科技股鬥「牛」 恒指急升371
2020年05月12日 00:04
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科技股領漲下，港股周一顯著做好。
市場憧憬中央出招刺激經濟，加上有傳電商京東本月底來港招股，刺激科技股當炒，港股周一顯著做好，恒生指數收市升371點，報24,602點，收復50天移動平均線。「股王」騰訊控股(00700)公布季績前有炒作，漲4.02%，以全日高位435元收市，為超過2年的收市新高。有基金經理估計，部分亞洲科技股未來3至5年內市值或漲一倍。
值得留意的是，恒生指數公司下周一(18日)始會發表公布恒指及國企指數應否納入同股不同權(WVR)公司和第二上市公司的諮詢總結。由於恒指及國指季檢結果本周五(15日)就會公布，恐意味阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及小米集團(01810)本季無緣「染藍」。
恒指高開240點後，曾抽升536點，高見24,766點；國企指數曾漲207點，高見10,076點，收市升122點，收報9,990點。港股總成交逾1,038億元，沽空金額近140億元，沽空比率13.49%，港股通淨賣出超過16億元。
雖然騰訊周一錄得「北水」淨賣出18.03億元，惟摩根資產管理亞洲成長基金聯席基金經理Mark Davids表示，中美貿易摩擦升溫及新冠肺炎疫情對亞洲股票構成威脅，但疫情於全球大流行，亦加快線上工作及娛樂之普及，部分亞洲科技股可望未來3至5年內市值漲一倍。他直指，亞洲區硬件科技股、網絡遊戲股及電商股長遠而言還很吸引，該基金最重倉股份有阿里、騰訊、台積電及三星電子，亦有加碼京東。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股今年波動大，部分藍籌股市值大跌，如果現階段將這些股份從恒指剔除，恐嫌不公平。論成交及市值，阿里、美團及小米「染藍」機會很大，惟估計最快下次季檢時或市場穩定後才生效。近期科技股「落鑊」主要由於「兩會」行情和市場憧憬經濟復甦，與「染藍」因素關係不大，因此季檢結果對相關股份短期走勢影響甚微。
訊匯證券行政總裁沈振盈認為，市場憧憬環球經濟逐步恢復，預料恒指維持「大漲小回」格局，本月有望回補3月下跌裂口，上望25,100點，甚至25,800點水平。
券商花旗認為，中央將於本月稍後舉行的「兩會」出台擴大內需及加快科技發展的政策，首選股份包括騰訊、阿里健康(00241)、滔搏(06110)、世茂房地產(00813)、華潤水泥(01313)及新奧能源(02688)。
港股美國預託證券(ADR)周一早段全線挫，騰訊報433.55元，較港收市價低1.45元；友邦保險(01299)報69.87元，較港低0.83元。若按比例計，相當於恒指挫247點。
內地股市三大指數則反覆偏軟，滬綜指、深成指及深圳創業板指數跌介乎0.02至1.05%。滬深兩市成交約6,847億元人民幣。滬、深股通錄得淨買入約26億元人民幣。
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