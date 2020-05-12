紐約期油收挫逾2%　沙特揚言額外減產

縱使沙特揚言額外減產，但國際油價周一(11日)仍然受壓，市場對油市供求失衡仍感憂慮。紐約6月期油收報每桶24.14美元，跌0.6美元或2.42%；布蘭特7月期油收報每桶29.6美元，跌1.37美元或4.42%。

外媒報道，沙特能源大臣表示，沙特決定6月額外減產石油，意在加速油市供求重新平衡，並指這是自願的減產行動，但仍鼓勵其他產油國仿效沙特為油市作出的努力。

他又指，隨着更多國家放寬新冠肺炎疫情封鎖政策，預計原油需求將會回暖。他坦言，如果直至6月份，石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)舉行下一次會議時，「油市形勢還沒有變得更加光明... 我們將感到分外驚訝。」

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