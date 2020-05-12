據報兩家律師行停止對中行「原油寶」客戶進行代理

該兩家律師行為北京德和衡(上海)律師事務所黃夢奇律師團隊，以及北京威諾律師事務所楊兆全團隊，前者建議投資者自行網上立案，並如果可以將比例談到滿意的地步，建議投資者採取和解，不必花費大量的時間在訴訟上。

此前，中國銀行傳正式在該行的手機銀行公開「原油寶」的和解協議，相關投資者登入後發現該協議。該協議內容包括中行承擔「爆倉」虧損、歸還客戶保證金、補償20%本金等內容。分別之處在於網上協議版本共5條，實體協議共有9條。

不過，仍有不少投資者對和解方案並不滿意，希望透過法律訴訟以獲得更好的解決方案。

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