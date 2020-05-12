華爾街分析師警告：美股面臨更嚴重的拋售

外媒報道，Leuthold Group首席投資主管Doug Ramsey警告，美國股市更嚴重的拋售恐近在眼前。

Ramsey表示，新冠肺炎疫情對企業業績造成衝擊，認為經濟前景的嚴峻形勢，最終會對股票投資者帶來傷害。他指出，即使今次疫情令經濟遭受「毀滅性的」打擊，但目前來看，買入並持有的投資者也大多避開了嚴重損失。

他在最近一份報告中認為，「這種經濟災難的深度和持續時間是未知的，但在市場價值上尚未反映出來。即使以2002年的市場低點來看，美股標指的估值也被高估了30%至40%。」

他續說，基於市銷率和市盈率等多個指標，標指中位數股價在歷史上看仍然是昂貴的。

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