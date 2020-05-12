美股收市：道指跌109點　納指6連升創今年最勁

美國股市周一(11日)個別發展，以科技股為主的納指連升6日，創今年以來最長升勢。道指低開74點後好淡爭持，尾市跌幅稍為擴大，收報24,221點，跌109點或0.45%；標指收報2,930點，升少於1點；納指收報9,192點，升71點或0.78%。

大型科技股做好，亞馬遜、蘋果公司、微軟股價齊升逾1%，並連升6日。Netflix收市升1.14%至440.52美元。

市場關注重啟經濟進程，愈來愈多的國家和美國多州都在計劃或已開始逐步取消隔離措施。

不過，美國就業市場表現惹人憂慮。白宮首席經濟顧問哈西特周日在電視訪問中表示，美國失業率於5、6月升至20%或以上才見頂，同日財長姆紐欽更指，自4月數據統計結束以來，有多700萬人加入失業大軍，令目前實質失業率可能已接近25%。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦指，就業市場最惡劣的情況仍未過去，影響可能持續一、兩年。

另一邊廂，中美關係或轉趨緊張。美國白宮顧問納瓦羅(Peter Navarro)威脅要就疫情報復中國。他說：「中國必須要為疫情付帳單。對於懲罰他們是毫無疑問的，中國要負責。」

他拒絕向媒體透露，是否會建議總統特朗普向中國開徵新關稅或廢除中美首階段貿易協議。

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