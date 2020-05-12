聯儲調查：美家庭料財務將惡化 但相信股市繼續上漲
2020年05月12日 05:36
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美國聯儲局。
外媒引述紐約聯儲銀行一項調查顯示，美國家庭預期他們的財務狀況將會惡化，但卻相信股市未來12個月會繼續上漲。
紐約聯儲公布4月份消費者調查結果，指美國人認為未來一年股市上漲的可能性超過50%，這是2013年統計該數據以來的最高水平；但消費者對自身利潤、家庭總收入和消費者支出增長的預期均跌至7年來的最低點。
調查結果反映出新冠肺炎大流行對股市和就業市場的不同影響。受到聯儲局的流動性措施刺激，美股標指成分股大多企穩在2月歷史高位低約14%的水平。不過，過去7周，已錄得約3,300萬美國人申請了失業救濟金。
在調查中，將近32%的受訪者預計未來一年財務狀況將惡化，該比例為7年來最高水平。2月時這個數字僅為10.5%。
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