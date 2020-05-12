【專家點評】邵志堯：流動K歌平台體現Fintech商機

筆者認為，有兩句諺語看似對立，但也可以共同存在。第一句是「好波不如好運」，即使你有絕世球技，運氣不在你那裏，就算你怎樣頭頂腳踢，也入不了球；反而行運的人，足球會隨便撞着他而入。第二句說話是「機會留給有準備的人」，即你沒有實力，你便沒有機會，筆者認為若果沒有準備，你連出場機會也沒有。

線上會議便是一個很好的例子，筆者第一次接觸線上會議是1992年，要為一個甲級商務中心負責籌建一個視像會議系統，當年要弄好一套設備和燈光音響系統花上百萬元，專程由德國訂製最先進儀器，要花前後半年時間才能成事，和今天人人手中有電話便可以隨時隨地進行是不敢想像。去年Zoom無論花多少錢去推廣，生意都難寸進，但是一場疫情便造就它成為視像會議王者。

再者更會衍生如付費才享用的VIP功能，或有歌唱導師服務，帶貨銷售推廣服務，歌曲和歌詞提供服務，整條以Karaoke的生態鏈便自然生產出來，造就了三億用戶，只要用戶數量夠大，有腦之士便懂得創造商機。

幾年前一個95後小伙子化名「一修」，日間是個髮型師，晚間搖身一變便成歌手，不到一個月發現打賞比正職更多，適逢軟件加了直播功能，經過幾年努力，粉絲數量達468萬，每晚唱幾首歌曲可收打賞二至三萬，還未計線下和帶貨銷售收入。互聯網確實顛覆了所有，筆者舉這個例說明不管你喜歡，Fintech ABCD已影響了我們，我們再不能視而不見了。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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