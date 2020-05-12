【專家點評】梁冠業：藍籌「新貴」大熱逐隻捉…

騰訊周一顯著升破本年屢次未能攻破的阻力位約420元，以435元的超過兩年高位收市。公司將於周三公布首季度業績，市場普遍預計非通用會計準則純利升超過兩成。預期市場將關注公司推出多項遊戲後，遊戲業務的表現，以及支付交易業務發展等。

我們認為騰訊近期表現符合以往在季度業績前「炒業績」的模式，但近期的升幅確實過急，雖然首季度業績應該不錯，但除非比市場預期有更大驚喜，否則近期升幅或已反映了利好因素，需提防獲利沽盤湧現。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200