【專家點評】梁冠業：藍籌「新貴」大熱逐隻捉…
2020年05月12日 07:15
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儘管美國上周公布的就業數據顯示當地的情況不甚理想，這周恒指開局的表現不錯。市場繼續憧憬中美關係暫時未有明顯惡化、環球經濟重啟以及本港疫情緩和等。短線來説，恒指再次到達24,600至24,700點的近期阻力位置。近期能否再突破阻力很大程度可能會與騰訊控股(00700)周三(13日)公布的業績有比較大的關連。
騰訊周一顯著升破本年屢次未能攻破的阻力位約420元，以435元的超過兩年高位收市。公司將於周三公布首季度業績，市場普遍預計非通用會計準則純利升超過兩成。預期市場將關注公司推出多項遊戲後，遊戲業務的表現，以及支付交易業務發展等。
我們認為騰訊近期表現符合以往在季度業績前「炒業績」的模式，但近期的升幅確實過急，雖然首季度業績應該不錯，但除非比市場預期有更大驚喜，否則近期升幅或已反映了利好因素，需提防獲利沽盤湧現。
基於以往觀察，恒指公司一般偏向保守，所以儘管符合市值和交易量要求，我們可以幾乎肯定不會一下子把這3家公司同時納入。我們認為最多只有一家納入作爲試金石，甚至沒有。阿里巴巴從業務和市值上可能是最好，但不在港股通交易，是很大折扣。小米股權和股價變化波動性比較大，亦是折扣。3家公司中，美團可能性較大，但業績亦未完全穩定有利潤。另一家憧憬「染藍」冷門之選乃百威亞太(01876)。
海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業
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