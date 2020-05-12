【專家點評】中信銀行：澳元仍有上升空間

上周澳洲央行維持利率在紀錄低位0.25厘不變，符合市場預期。在貨幣政策季度聲明中重申，將竭盡所能地為就業、收入與企業提供支持，但預計失業率將在6月中觸及10%；而通脹率將在6月當季轉為負值。數據方面，澳洲3月貿易順差升至紀錄高位達106億澳元，按月增加1.74倍，遠超於預期。但3月季調後零售銷售按月率增加至8.5%，略好於預期8.0%，澳元一周上升1.8%至0.6530美元。

美國公布4月非農就業崗位雖然減幅小於預期的2,200萬個，但也激減2,050萬個，創自大蕭條以來最大跌幅。同時，4月失業率飆升至14.7%，刷新了1982年11月觸及的10.8%的二戰後最高紀錄。經濟學家預期，即使美國第一季度國內生產總值出現自2007至2009年大衰退以來最嚴重下跌後，美國的經濟復甦將會是一個緩慢的過程。

此外，美國總統特朗普揚言考慮對中國採取報復措施，刺探中國是否履行第一階段貿易協議規定的義務，並威脅終止貿易協議。貿易風險加上美國的低迷經濟數據，限制美元指數維持100下方。

早前澳洲央行行長洛威在聲明中預期，若近期疫情控制取得進一步明顯進展，澳洲經濟活動將更快地恢復正常，經濟可能出現更強勁的復甦。另一方面，中國公布以美元計價4月出口同比上升3.5%，好於預期中值為下跌15.7%，出口數據向好，而中國為澳洲最大貿易夥伴，大宗商品貨幣澳元或將受到追捧，市場預期澳元有望上試0.68美元。

中信銀行(國際)

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