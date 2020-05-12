新股專輯：伊登軟件超購114倍 定價0.25元
2020年05月12日 07:36
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伊登軟件一手中籤率30%。
兩隻新股公布招股結果，其中中國的綜合IT解決方案及雲服務提供商伊登軟件控股(01147)發售價定為每股0.25港元，淨籌7,400萬元。認購一手(10,000股)中籤率30%，最少認購80手(即80萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購114.63倍，而國際配售股份已獲小幅超額認購。
馬來西亞動物飼料添加劑分銷商Ritamix Global Limited(01936)發售價定為每股1元，為招股價下限，淨籌7,240萬元。認購一手(2,000股)中籤率30.01%，最少認購8手(即1.6萬股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購4.33倍，而配售股份已獲輕微超額認購。
上述股份將於周三(13日)於主板首日掛牌。
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