【股民熱話】「在家工作」潮流難逆轉　對投資有何啟示？

新冠肺炎疫情令全球經濟陷入大停擺，企業只能靠安排員工「居家工作」(Work From Home)來維持有限度運作。隨着疫情逐步受控，不少地區開始嘗試放寬防疫限制，但就業市場既已起根本變化，「居家工作」趨勢好可能不能再走回頭路！

首先，以往做企業，都會設寫字樓、設門店做生意，但經歷了今次疫情，老闆們發現，原來不少部門員工，尤其是後勤者，可以不用身處寫字樓，透過互聯網科技、應用雲端、視像會議等就能工作，那自然會盤算，長期如何安排增加「在家工作」甚至外判工序比重，以減少租金、燈油火蠟、長期員工福利等支出。

其次，作為打工仔，企業削減人手，長工變「老散」，當然是慘情，但也只能適應大趨勢。在家做「自由工」，沒有福利保障，但時間和地點卻多了靈活性，安排得好，說不定可以省聘家傭、又可以多接外判工作，省了運輸等其他開支，收入不一定會與之前差距太遠。當然，「在家工作」的工作效率，除了要有適合的工作設備之外，還要視乎個人的紀律性，必須要自律訂立工作計劃及目標、集中精神、安排好公、私活動時間等，才能事半功倍。

第三，在於投資者方面，在這個「在家工作」潮的興起之下，投資者宜重新評估收租股的投資價值，皆因寫字樓的需求可能難復舊觀；而網購盛行下，地舖租值亦好可能難復高峰。故即使如今利率低企，在作出物業或相關投資時，要特別注意商用物業投資環境的變化，審慎評估投資風險與回報。

此外，「在家工作」的配套需求有望持續增加，如研發和提供互聯網視像軟件等設備或服務、保安系統等，皆有望受惠這個就業新趨勢。

其實，在證券行業，唔少經紀在網上交易興起後，不但失去客源，要自己真金白銀攞錢出嚟短炒，才有足夠的每月交易額交數來維持佣金收入，但畢竟短炒有風險，亦受到大市流動量表現的限制，故這些年不少經紀索性將經紀牌照退還監管機構，恢復自由身，變相「在家工作」，以「股民」身份進行網上交易炒股。看來，呢個疫潮過後，唔少打工仔都要面對類似的轉變，反正「適者生存」的定律，百業通用，只有平常心看待變化與危機，謹記「窮則變，變則通」！

東網財經專欄作者 帥哥

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