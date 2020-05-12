【市前重點睇】道指跌109點 金價失守1700美元關
2020年05月12日 08:01
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●美匯指數升上100.23，離岸人民幣(CNH)弱見7.1087，港匯企7.7506，美元兌日圓見107.62，歐元跌至1.081，英鎊低企1.2336。金價失守1,700美元關。道指期貨下跌。
●道指低開74點後好淡爭持，尾市跌幅稍為擴大，收報24,221點，跌109點或0.45%；標指收報2,930點，升不足1點；納指收報9,192點，升71點或0.78%，連升6日，創今年以來最長升勢。 https://bit.ly/3fHbAMn
-騰訊音樂公布，於今年首季淨利潤按年跌10.1%，股價在盤後交易時段急跌5.35%，報10.8美元。
●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，相信目前聯儲局不會實施負利率來應對今次新冠肺炎危機。
●外媒引述紐約聯儲銀行一項調查顯示，美國家庭預期他們的財務狀況將會惡化，但卻相信股市未來12個月會繼續上漲。
●美國10年期國債孳息率升2.69點子，報0.7099厘。
●港股ADR指數收報24,405點，跌196點或0.81%。
●即月恒生指數夜期收報24,320點，跌167點，低水282點，成交19,869張。
●紐約期金收報每安士1,698美元，跌15.9美元或0.9%，連跌兩日。
●紐約6月期油收報每桶24.14美元，跌0.6美元或2.42%；布蘭特7月期油收報每桶29.6美元，跌1.37美元或4.42%。
-外媒報道，沙特能源大臣表示，沙特決定6月額外減產石油，意在加速油市供求重新平衡，並指這是自願的減產行動，但仍鼓勵其他產油國仿效沙特為油市作出的努力。
●英國富時100指數收報5,939點，升3點或0.06%；法國CAC指數收報4,490點，跌59點或1.31%；德國DAX指數收報10,824點，跌79點或0.73%。 https://bit.ly/2WOTteO
●據報兩家律師行停止對中行「原油寶」客戶進行代理。 https://bit.ly/3cuOd76
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