【專家點評】陳蓓敏：港股宜炒區間上落
2020年05月12日 08:15
東網電視更多新聞短片
全球疫情數據未見放緩，美國維持其「一哥」身份，無論是累計個案和死亡數據，皆列於首席，市場已對消息已感疲憊，風向又再吹往中美貿談。特朗普仍以中國為對手，圖以在經貿上獲得最高利益，有傳美國擬允許美國公司與華為共同參與5G網絡制訂標準工作。此舉只從其利益行先，欲為美企打開5G技術規範。美國公布上月非農職位大減逾2,050萬份，失業率急升至14.7%，投資者憧憬疫後重啟經濟的空間。
中央或下調今年GDP增速，市場估計約3%。無論數據怎樣，相對宏觀均值，仍有增長。承接外圍做好，昨日港股表現強硬，恒指月內曾高見24,766點，離25,000點尚差234點。始終25,000點是技術性的一個大關，料見恒指於此關口反覆。持貨者可作上落24,100至25,200點區間投機部署。明天將是騰訊(00700)公布季業，投行看好其手游收入，紛紛調高其目標價450至490元不等。
近期蘋果公司頻頻為其iOS應用程式「郵件」的缺陷發聲辯護，繞道為iPhone和iPad護航，股價已由年內低位累升約四成。在中國內地iPhone2月出貨量大減6成，但在3月見底回升，按年增長19%。瑞聲科技(02018)將在周內公布季績，市場料見盈利下跌約9成，上半年見疲弱，下半年料見轉機。現價估值見吸引，建議候低吸納作中線投資，目標價48元，止蝕36.4元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有騰訊)
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！