【專家點評】陳蓓敏：港股宜炒區間上落

全球疫情數據未見放緩，美國維持其「一哥」身份，無論是累計個案和死亡數據，皆列於首席，市場已對消息已感疲憊，風向又再吹往中美貿談。特朗普仍以中國為對手，圖以在經貿上獲得最高利益，有傳美國擬允許美國公司與華為共同參與5G網絡制訂標準工作。此舉只從其利益行先，欲為美企打開5G技術規範。美國公布上月非農職位大減逾2,050萬份，失業率急升至14.7%，投資者憧憬疫後重啟經濟的空間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。其客戶持有騰訊)

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