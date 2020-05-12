傳獲亞馬遜洽購　AMC Entertainment曾飆56%

外媒引述消息報道，網購巨企亞馬遜向美國最大院線公司AMC Entertainment Holdings Inc.提出潛在收購，刺激AMC Entertainment股價一度飆升56%，高見6.41美元，不過其後另有報道指兩公司並無談判時，AMC Entertainment升幅收窄，收市報5.32美元，漲29.76%，至於市後交易時段升2.63%，見5.46美元。

財經媒體彭博行業研究媒體分析師稱，報道的談判不太可能引發AMC的價格戰，因電影業在新冠肺炎疫情後不太可能完全反彈，並可能給收購方帶來風險。此外，AMC較高的債務負擔和不可避免的固定成本，意味着該公司的短期財務靈活性將受到嚴重挑戰。

事實上，全球電影業皆受疫情影響而重創，而AMC Entertainment今年迄今已累瀉逾26%。

萬達集團於2012年以26億美元的價格收購了AMC Entertainment，作為其向娛樂領域擴展的一部分。後來亦收購了Nordic、Carmike和Odeon＆UCI等電影院。

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