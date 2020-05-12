【專家點評】古勝：瑞聲科技上望空間大

尋日(11日)港股發威，一度高見24,766點，最終收報24,602點，升穿50天線兼企穩，後市向25,000點進發的機會大增。現階段有貨在手，梗係揸埋佢，睇睇最終可以去到咩位！至於幾時食胡？就要因人而異。老古相對保守，覺得今年最好都係持盈保泰，提早食胡可能賺少咗，但相對風險亦細啲。

點解老古會咁睇？除咗之前講過嘅地緣政治灰犀牛之外，最大原因係疫情仲係陰魂不散。武漢經過咗三個月的封城，近日又再有數宗新增確診個案，病毒究竟幾時又會再爆過，真係只有天知道。身處呢啲環境，過於進取隨時偷雞唔到蝕把米。

瑞聲於4月初發盈警，料首季純利大插近9成，令股價一度跌至35.8元，距離一年低位32.85元不遠。4月至今打落一個小圓底，尋日收報39.75元，目前正沿趨勢向上，建議39.5元附近小注上車，短線上望頸線43.5元，若成交配合升穿頸線，中線望50元，下穿35.65元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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