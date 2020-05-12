【專家點評】古勝：瑞聲科技上望空間大
2020年05月12日 08:30
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尋日(11日)港股發威，一度高見24,766點，最終收報24,602點，升穿50天線兼企穩，後市向25,000點進發的機會大增。現階段有貨在手，梗係揸埋佢，睇睇最終可以去到咩位！至於幾時食胡？就要因人而異。老古相對保守，覺得今年最好都係持盈保泰，提早食胡可能賺少咗，但相對風險亦細啲。
點解老古會咁睇？除咗之前講過嘅地緣政治灰犀牛之外，最大原因係疫情仲係陰魂不散。武漢經過咗三個月的封城，近日又再有數宗新增確診個案，病毒究竟幾時又會再爆過，真係只有天知道。身處呢啲環境，過於進取隨時偷雞唔到蝕把米。
相比起其他強勢股，瑞聲科技(02018)股價大為落後，雖然自有其原因，但其作為恒指成份股之一，若大市向上終有一日會水漲船高，加上最近走勢轉佳，可留意入市機會。
瑞聲於4月初發盈警，料首季純利大插近9成，令股價一度跌至35.8元，距離一年低位32.85元不遠。4月至今打落一個小圓底，尋日收報39.75元，目前正沿趨勢向上，建議39.5元附近小注上車，短線上望頸線43.5元，若成交配合升穿頸線，中線望50元，下穿35.65元止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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