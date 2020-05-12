【專家點評】張健恩：黃金首季投資需求急增

各國採取一系列包括封城等的限制措施，為免新冠肺炎擴散，令經濟活動煞停，黃金的消費需求亦因此下降。世界黃金協會最新報告指出，黃金在中國的珠寶首飾需求方面大幅減少了65%，為有紀錄以來最大跌幅，全球首季在這方面需求亦按年大跌39%至325.8噸的紀錄新低。

然而，全球經濟受到嚴重打擊，疲情仍未受控，黃金的投資需求大增。黃金ETF在今年首季急增298噸至3,185噸歷史高位，金條及金幣需求則按年減少6%至241.6噸，當中金條需求減少19%至150.4噸，但金幣需求則增加36%至76.9噸。另一方面，環球央行亦在首季淨購買了145噸金，按年下跌8%，整體上令首季黃金需求按年微升1%至1,083.8噸。

●上半年經濟勢收縮

目前歐美國家仍然深陷疫情困境，即使開始逐步復工，今年首兩季GDP大幅收縮已成定局。美國首季GDP初值按年收縮4.8%，最近公布的4月份失業率升至14.7%，非農業職位減少2050萬。亞特蘭大聯邦聯備銀行預測，第二季GDP將會大幅收縮34.9%。歐盟統計局則預測，今年歐元區GDP將會收縮7.7%。日本央行預期日本2020年財政年度GDP收縮3至5%。中國首季GDP按年亦大幅收縮6.8%，且暫時不制訂增長目標。

然而，這些主要經濟體預測明年將會恢復增長，另外經過首兩季經濟收縮後，全球經濟預計在第三季回穩，故不排除金價在上半年突破4月份高位1,747.85美元；但若中美第二階段貿易談判進展不理想，再加上美國11月總統大選結果的不確定性，金價強勢有機會延續至今年底。

惠理基金--投資組合經理-量化投資 張健恩

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