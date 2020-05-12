新冠肺炎：日央行指若病毒影響持續或影響地價

新冠肺炎疫情對日本經濟的衝擊巨大，日本央行行長黑田東彥稱，此病毒導致全球經濟迅速惡化，而日本經濟狀況將保持嚴峻，通脹疲弱，經濟前景下行風險更大，將會繼續關注疫情的發展，如果有需要，會加大刺激，寬鬆政策對經濟產生一定的影響，將繼續保持這些措施來保證市場穩定，提供流動性。

他表示，若病毒影響持續存在，將可能影響土地價格，不過央行不能直接干預地產市場，但貨幣寬鬆政策，包括房地產投資信託基金(REITs)的購買，可能幫助穩定地產市場。

他指出，日本央行將盡其所能支撐經濟，且有充足的工具，包括增加市場操作及降低利率，但不認為現在需要購買地區債券，日本的地區債券市場穩定；而目前最重要是穩定企業融資狀況和市場。不過，市場不需要擔心信貸突然大幅收窄，因為銀行業有足夠緩衝。

另外，日本財務大臣麻生太郎稱，預測病毒於6月開始消退不是毫無道理。

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