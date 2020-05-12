【專家點評】陳正犖：住宅樓價或重拾升勢

我們早前預期，農曆新年假期後樓市小陽春現象會推遲，市場積壓的需求近日似乎逐步重新釋放。有物業代理統計了35個大型屋苑二手成交，連續三星期反彈，由70宗回升至過百宗，遠高於之前每周平均60宗的水平，預料成交高於過往平均水平或將持續一段時間。

自政府去年十月放寬樓市按揭成數上限後，為市場帶來一批潛在買家，我們留意到部分置業人士入市心態是擔心假如不明朗因素逐漸受控後樓價可能急升。

截至上周一，香港住宅樓價年初以來累計下跌1.3%，我們預期成交回升下，或支持住宅樓價重拾升勢，今年餘下時間或回升5至10%。樓市本身已有五大基本因素支持，包括政府放寬按揭成數限制、樓市供應持續短缺、土地供應少導致定價更進取、農曆新年後需求暫緩並非消失、樓市有潛在減辣可能。

最近還有兩個新利好消息，第一是美國聯儲局減息至零水平，並宣布無上限量化寬鬆措施，樓市準買家或認為低息環境將持續一段長時間；第二是香港政府出招保就業，或改善失業情況。

零售市道最壞情況亦有機會在過去兩個月已經出現，首先或會受本地人消費帶動反彈。過往我們看到當零售銷售數據見底，地產收租股龍頭股價亦相應見底，零售數據見頂，他們股價亦見頂，所以今次如果零售銷售5月起顯著改善，收租股股價或見曙光。目前香港地產發展股較每股資產淨值折讓56%，收租股較每股資產淨值折讓58%，兩者估值便宜，接近歷史低位，接下來股價或受樓價及零售銷售周期性反彈所刺激。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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