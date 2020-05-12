【專家點評】內地社會融資表現超預期　受惠板塊係…

內地第1季度GDP按年下跌6.8%，全年低點已經過去。展望未來，考慮到資產質量表現滯後，仍需持續關注銀行資產質量變化。今年第1季度，GDP累計按年下降6.8%，為1977年以來首次錄得倒退。3月份規模以上工業增加值按月減少1.1%，降速較2月份收窄，PMI錄得52%，重新位於50的盛衰分界線之上。

4月3日，中國人民銀行決定對中小銀行定向降低存款準備金率1個百分點，釋放長期資金約4,000億元(人民幣，下同)，平均每家中小銀行可獲得長期資金1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行每年資金成本約60億元人民幣，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款的實際利率，直接支持實體經濟。

此外，央行宣布於4月7日起將金融機構超額存款準備金率從0.72%降至0.35%，有望支持銀行加大授信投放，推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟(特別是中小微企業)。監管方面，小微企業金融服務監管評價見稿發布，發揮監管激勵和引導作用，進一步提升商業銀行服務小微企業質效。國常會決定階段性下調中小銀行撥備監管要求，緩解中小銀行風險計提壓力，釋放更多信貸資源，提高服務小微企業能力。

3月份單月新增社會融資規模達到5.15萬億元，按年增長2.19萬億元，按月增長4.29萬億元。3月份新增人民幣貸款達到3.04萬億元，按年增長1.08萬億元，按月多增長2.32萬億元。直接融資規模擴張，3月份新增直接融資10,017億元，按年增長6,348億元，按月增長5,674億元。

4月份，1年期LPR報3.85%，較上月下降20點子，5年期以上LPR報4.65%，較上月下降10點子，逆周期調節力度加碼，貨幣政策寬鬆延續，利率下行環境下，銀行資產端收益受壓，以量補價，優化資產負債結構成為銀行重要應對手段。

銀行第1季度的報表披露，經營整體穩健，風險可控，部分零售行業業績表現超出預期，考慮到資產質量釋放的滯後性，後續仍需關注資產質量表現情況。監管多措並舉引導銀行加大普惠金融服務力度，提高服務實體質效，銀行讓利實體政策導向延續，息差承壓，以量補價、優化資產負債結構成為銀行重要經營手段，目前銀行股A股板塊的市賬率僅為0.72倍，處於歷史低位，且銀行股息高，配置價值明顯，給予行業推薦評級。

中國銀河國際證券

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626