【專家點評】林嘉麒：市場「扮盲」　港股偏強

話說上星期市場焦點為美國就業數字，數據並沒有令市場「失望」。「小非農」的美國ADP私人市場職位，在4月再減少2,020萬個，是2002年該調查開始以來最大的跌幅。同時，非農業職位大減2,050萬個，好過預期的2,200萬個，但遠高於3月的70.1萬個減幅。4月份失業率飆升至14.7%，低過市場預期16%，而實質連同最新的新申領失業救濟金人數，失業率已經升至20%以上。

不過，似乎數據愈墮落，市場愈快樂。美國三大指數持續攀升，道指從3月低位已反彈了34%，走勢絕對不弱。再次反映過去了的數據並不是市場的關注點，繼3月後，4月的差勁數字不會嚇倒市場，投資者是自己嚇自己。

港股方面，踏入五窮月後，先窮後發達，首日大跌過千點後日日升，至昨日完全回補了上周一的下跌裂口。值得留意的是，儘管恒指昨日是先升後回的形態，大市走勢未是完全差。一般而言，上周一的下跌裂口，有成八百多點，某程度上屬於虛耗性的下跌裂口，而特性是回補時需要相當長的時間。意料不到的是，在僅一周後已完全修補，反映走勢的強勢。

恒指昨日輕微高開240點後，早上愈走愈強，高位見過24,766，一度重上4月份內的收市最高位24,644以上，美中美足的是最後以24,602點收市，未能以四月份收市的高位收。不過，另一意義比較大，恒指已完全回補了上周一的裂口，成交也過一千億。另一角度，恒指昨日是以上升裂口回補，技術形態某程度上屬於另一強勢，何況移動平均線10天、20天及50天線聚集在24,150點至24,210的範圍內，估計就算恒指短線要調整，在此水平會有相當的支持。恒指短期還有機會上試4月份高位24,855或以上，月內還有機會向上回補3月12日的下跌裂口，即24,657至25,140的水平。

本周市場可略為看好，主要是周三有聯儲局主席鮑威爾就美國經濟發表講話，主題為「當前經濟問題」，投資者關注屆時是否會透露後續政策選擇的細節消息。美國短線經濟有幾差，是有目共睹的，市場早已接受而且已放眼看未來經濟的復甦。鮑威爾早前提及未來經濟復原時間會較長，要留意其言論後美股的走勢。

再者，上周開始，美國利率期貨市場開始預期「負利率」，而近期多位美聯儲官員在不同場合均表示過反對推行，究竟是否再出現？過往行負利率的日本和歐洲，在實施後也沒有幫助過經濟增長，只是成功避免了銀行倒閉的可能。因此，說為應對疫情衝擊而將利率降至負值，是毫無意義的估計。相信當利率期貨回復合理預期，資金再流入股市機會便會增加，進一步有利環球股市走勢。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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