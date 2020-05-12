星交所6月起取消主板上市公司最低股價要求

新加坡交易所(星交所)的監管部門星交所監管公司(RegCo)表示，將於6月1日取消主板上市公司須維持最低股價(MTP)的要求。MTP規則於2016年採用，以阻止股價操縱。

星交所Regco指出，在主板上市的公司必須保持6個月的成交量加權平均股價為20美分，6個月的平均每日市值至少為4,000萬新元。不符合這些條件的公司將列入觀察名單，並給予三年的時間來提高其股價和市值，否則將面臨退市。

該機構現在認為該規則不是必需的，因為實施了一系列其他工具，包括增強帶有警告的交易警報和會員監視儀錶板(Member Surveillance Dashboard)，以降低了被操縱的風險，亦尚未發現在MTP監視列表中的大多數發行人的股票受到操縱。但是，由於MTP規則，這些發行人有被退市的風險，還在銀行借款及發展業務關係等面臨挑戰。

是次取消MTP的提案已於去年下半年提交公眾諮詢，星交所RegCo表示已獲得市場參與者的廣泛支持。MTP監視列表將從2020年6月1日起不復存在，並且列表中的主板公司將不再需要滿足退出標準併申請從MTP監視列表中刪除。新加坡金融管理局發言人表示，央行支持星交所RegCo取消MTP要求的決定。

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