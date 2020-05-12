【身體很誠實】4月外資增持逾千億人民幣股債

在新冠肺炎疫情引發的恐慌過後，中國金融資產的價值正重新獲得國際資本認可。最新數據顯示，4月外資流入中國股債市場的規模已經超過3月的流出額。

財經傳媒彭博報道，3月新冠疫情向全球蔓延並引發金融市場震盪，避險需求一度引發美元荒，包括中國在內的新興市場國家遭遇資金外流。隨着美元流動性逐漸恢復，外資4月重返中國市場。

彭博匯總數據顯示，在3月人民幣在岸股債市場外資合計流出約847億元人民幣(下同)的紀錄規模後，4月一舉逆轉，實現淨流入超千億元，其中滬深股通北向資金流入約533億元，債券市場上外資淨增持約504億元。

●美元量寬與負利率趨勢

以上數字還未包含外資通過合格境外投資者(QFII)等渠道流入股市的資金。人民銀行和外匯局日前進一步放寬了對QFII及RQFII的管理要求。取消額度限制，允許自主選擇匯入幣種和時機，簡化利潤匯出手續，利好外資流入A股。報道引述多位市場人士表示，在美元流動性寬鬆乃至關於負利率的討論升溫的背景下，外資淨流入人民幣資產之勢將持續。

報道引述渣打銀行大中華區和北亞首席經濟學家丁爽表示，中國是第一個從疫情中復甦的主要經濟體，而且中國資產回報率很有吸引力，市場對於人民幣匯率的預期也是合理穩定的。除非美國特朗普政府發動第二次對中國的貿易戰，否則中國的資產將為外資提供不錯的回報。

滬綜指在今年3月跌4.51%，4月上漲3.99%，波動幅度遠遠小於歐美股市；而中美10年期國債息差3月以來則一直保持在約200基點的歷史高位，較高的潛在收益也是支持外資持續流入的因素。

●年內聯儲局難退出寬鬆

報道引述招商證券首席宏觀分析師謝亞軒表示，美國聯儲局寬鬆貨幣的外溢效應將為包括中國在內的新興市場帶來持續的國際資本流入，並對外資追捧的A股相關板塊和中國國債產生正向的推動作用；也將增加中國外匯市場的外匯供應，支撐人民幣匯率。由於疫情對全球衝擊難以估算，在2020年內聯儲局都難以退出量化寬鬆，意味國際資本流入可能才剛剛開始，在未來的數個季度仍將持續。

近期市場對於中美摩擦升級的擔憂日漸升溫，上周五特朗普稱全球爆發新冠疫情後他就在跟中國作鬥爭，周一(11日)晚有內地傳媒指中國或考慮令中美貿易協議作廢。這些消息令市場避險情緒升溫，美元指數時隔兩周再度站上100關口。

●內地A股相對穩定成吸金地

不過，面對中美摩擦有升級的迹象，多位市場人士認為不會影響外資增持人民幣資產。報道引述安本標準投資管理中國股票投資部主管Nicholas Yeo指出，過去幾年來政治和貿易緊張的局勢一直在加劇，但目前並沒有對流入中國的資金產生顯著影響。過去3年中通過互聯互通淨流入中國A股的資金增長了5倍。中國的許多公司都更加面向國內市場，相對獨立於全球的動盪或者貿易緊張局勢。

報道引述東方匯理資深新興市場策略師Dariusz Kowalczyk指出，上個月的外資流入表明市場對中國的風險情緒已經部分恢復，也解釋了上個月人民幣的上漲，這對2季度中國的國際收支來說也是個好兆頭。雖然外資流入的總體水平將受到中國與美國和其他發達國家家因疫情和貿易導致的緊張關係限制，流入規模將出現動盪，但總體淨流入的趨勢不會改變。

Yeo又指出，儘管短期資本流動的方向難以預測，但從長期看，外資淨流入中國的趨勢是明確和可預見的。隨着境內中國股票市場的開放，投資A股變得更加容易，並且愈來愈成為更加主流的投資選擇。A股中一些結構性增長主題，尤其是與中國消費者相關的主題僅在中國境內市場可得，而且短期內很難發生投資優勢惡化的情況，中國A股將繼續吸引外國投資者的興趣。

儘管全球市場流動性危機令外資在3月減持中國債券，但在豐厚的中美息差吸引下，外資4月重新加注中國債券布局。

●外資內地債持倉首破2萬億人民幣

境內債券託管數據顯示，境外機構4月增持國債512.1億元，單月增持量創7個月以來新高；對地方政府債也有所增持。同時，境外機構在中債登託管的債券總持倉也首次突破2萬億元。

報道引述瑞銀證券固定收益部總監孫祺示，4月份以來，外資重新流入人民幣債券市場的趨勢還是比較顯著的。展望未來，外資的持倉會進一步提升，對於市場走勢的定價權肯定會更大一些。他表示，中美息差仍處於較高水平，並且隨着全球資本市場有所穩定以及新興市場資產需求增加，包括境外央行類機構、資產管理公司和對沖基金都有重新加碼中國債券的動作。

另外，近期人民幣匯率表現比較穩定，也增加了外資持股和人民幣債券的信心。期限方面，4月上中旬，買盤主要集中在1年到5年的這種中短期利率債，4月下旬外資對於7年到10年的利率債需求有所增加。

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