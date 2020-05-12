新冠肺炎：萬豪首季少賺9成　CEO料酒店入住率已觸底

萬豪國際首季純利大冧9成，行政總裁Arne Sorenson表示，過去數月已看到新冠肺炎疫情的影響，以前所未有的方式傳播至整個業務中。不過，他指全球住房率已在4月觸底，重新營業的酒店較宣布關閉的多。

他指出，今年首兩個月，不包括亞太地區在內的全球平均客房收益增長3.2%，但隨着疫情大流行，該指標於首季下降了22.5%，4月份更暴跌約90%。

儘管萬豪國際在全球仍有四分一酒店關閉，但大中華地區旅遊需求已經開始回溫，使當地入住率在4月回到25%左右，與2月中低於10%的慘況相比明顯改善。

萬豪國際周一(11日)公布首季業績，淨利潤3,100萬美元，按年大跌91.7%，經調整後每股盈利26美仙。主要原因是疫情令酒店客房需求暴跌。

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