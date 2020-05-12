新冠肺炎：現代及起亞汽車將恢復海外大部分產能

新冠肺炎疫情放緩，南韓汽車製造商現代汽車(Hyundai)及其子公司起亞汽車(Kia)將恢復海外大部分產能。

外媒報道，現代集團發言人表示，由於疫情導致汽車銷售下滑，現代與起亞在巴西和墨西哥的汽車製造廠將繼續保持關閉，以便處理庫存。但現代集團的其他海外廠房已經開始恢復生產。

兩家車廠自3月開始已經暫停大部分海外汽車生產，直到最近才重新開啟廠房。據現代的聲明，起亞在美國的廠房已於上周重新投入生產，墨西哥廠房預計本周重新營運；而現代巴西廠房將在本月26日重啟。

今年首4個月，現代與起亞兩家公司的汽車銷售量按年跌19%，至184.54萬輛。

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