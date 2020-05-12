港股格局：陳炳強指「ATM」以騰訊動力較強

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，最近新冠肺炎疫情有所改善，多個國家計劃重啟經濟，環球股市出現明顯反彈。但另一方面，市場憧憬內地加大刺激經濟力度，可惜近日A股轉跌，反映此憧憬或不能過分樂觀。另外，市場亦憂慮經濟重啟條件不成熟，隔晚美股三大指數個別發展，反映環球股市反彈至現水平，投資者趨向審慎。技術上，恒指過去一個月3次嘗試突破24,800點水平均無功而還，若未能升穿該阻力位，後市向下機會較大，現階段值博率不高，不宜過分進取。

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