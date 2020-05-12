港股格局：陳炳強指「ATM」以騰訊動力較強
2020年05月12日 10:58
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指出，最近新冠肺炎疫情有所改善，多個國家計劃重啟經濟，環球股市出現明顯反彈。但另一方面，市場憧憬內地加大刺激經濟力度，可惜近日A股轉跌，反映此憧憬或不能過分樂觀。另外，市場亦憂慮經濟重啟條件不成熟，隔晚美股三大指數個別發展，反映環球股市反彈至現水平，投資者趨向審慎。技術上，恒指過去一個月3次嘗試突破24,800點水平均無功而還，若未能升穿該阻力位，後市向下機會較大，現階段值博率不高，不宜過分進取。
「ATM」三大科技股近日走勢個別，騰訊控股(00700)績前創出435港元的逾兩年新高。陳對集團盈利能否維持以往的高增長，以及業務上升動力存疑，但指其股價表現反映投資者受落，不妨睇埋周三(13日)業績公布後表現，下方支持位在400元。至於美團點評(03690)則因市場憂慮行業競爭加劇，料股價高位有阻力，甚至出現調整。而阿里巴巴(09988)雖有機會跟隨美股科技股向上，但「ATM」三股中，仍以騰訊上升動力相對較強。
陳又指，市場憧憬中概股陸續來港上市，加上近日港股成交有所改善，對香港交易所(00388)有利，其股價已重上250元。不過，市場憂慮疫情會否出現新一波爆發，港交所股價亦仍在240元至253元上落，建議上破該區間再追勢。
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