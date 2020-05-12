【糧食危機】美國肉類加工廠所在地　疫情傳播速度為全國兩倍

美國總統特朗普於4月28日簽署行政令，動用《國防生產法》授權要求美國肉類加工廠在新冠肺炎疫情期間繼續營運，以確保供應。不過，於行政令發布後的首周，美國大型肉類聯合加工廠所在縣市爆發疫情的傳播速度，是全國平均水平的兩倍以上。

財經媒體彭博引述約翰-霍普金斯大學數據分析，在行政令發布後的一周，美國大型牛肉或豬肉屠宰場所在縣市疫情確診病例增長40%，而全國平均增長19%。該些縣市僅佔美國總人口的7.5%，但從4月28日到5月5日，他們的新增確診病例佔全國的10%。

此前，一系列肉類加工廠受疫情影響而臨時關閉，屠宰產能急劇下降，令豬肉和牛肉價格大漲，而無處出售生豬的農民只能忍痛撲殺。

事實上，美國部分肉類加工廠一半以上工人病毒檢測呈陽性。根據工會組織國際食品和商業工人聯合會的數據，至少已有30位肉類加工廠的工人死於新冠肺炎病毒，超過10,000人已感染或暴露於病毒。根據該工會5月8日的聲明，過去兩個月至少有30個肉類加工廠曾經關閉。

美國農業部長Sonny Perdue上周五(8日)表示，14個大型肉類加工廠正在復工。農業部要求所有肉類加工商提出計劃，以符合美國疾控中心發布的行業安全準則。

在大型屠宰場所在縣市，人口少於100萬的地方這一周確診病例增加47%。這72個縣市人口僅佔全國總人口的3.1%，但新增病例佔全國的5.8%。

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