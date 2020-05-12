新冠肺炎：凱悅酒店宣布裁員重組　料影響1300人

凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corp)表示，受新冠肺炎疫情影響，旅遊業需求呈歷史性下降，且預期復甦緩慢，故集團決定從2020年6月1日開始，在其全球業務實施裁員和職位重組，預計將影響約1,300名員工。

該集團的聲明指出，自從疫情大流行以來，集團採取了許多行動來應對行業所面臨的挑戰，包括減少支出，擴大削減高級領導團隊和董事會的薪金及臨時工作，以及所有公司同事減薪。不幸的是，如今有必要再採取其他措施來應對這一前所未有的挑戰。

凱悅總裁兼首席執行官Mark Hoplamazian表示，疫情將行業推向未知領域。雖然與同事的分道揚鑣決定令人痛苦，但集團必須對商業現實保持敏感，力爭擺脫這場危機。

早前凱悅酒店發布截至2020年3月31日首季度業績，總收入9.93億美元，按年減少19.98%；凈虧損1.03億美元，2019年同期的盈利為6,300萬美元。截至4月30日，凱悅酒店全系統內約35%的酒店暫停運營，仍在運營的酒店入住率平均為約15%。

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