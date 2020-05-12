港元拆息︰1個月降至0.71厘　連跌兩日

2020年05月12日 11:27
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至0.31厘，呈四連升；1星期續跌至0.44厘；與樓按相關的1個月再跌至0.71厘，連跌兩日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.21厘。
    12/5/2020
    隔夜 0.31411厘
    1星期 0.44601厘
    2星期 0.52321厘
    1個月 0.71714厘
    2個月 1.12071厘
    3個月 1.21857厘
    6個月 1.49857厘
    12個月 1.62875厘
    11/5/2020
    隔夜 0.28577厘
    1星期 0.45607厘
    2星期 0.48393厘
    1個月 0.74875厘
    2個月 1.15054厘
    3個月 1.23000厘
    6個月 1.56196厘
    12個月 1.68223厘
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