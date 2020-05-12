港元拆息︰1個月降至0.71厘 連跌兩日
2020年05月12日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至0.31厘，呈四連升；1星期續跌至0.44厘；與樓按相關的1個月再跌至0.71厘，連跌兩日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.21厘。
12/5/2020
隔夜 0.31411厘
1星期 0.44601厘
2星期 0.52321厘
1個月 0.71714厘
2個月 1.12071厘
3個月 1.21857厘
6個月 1.49857厘
12個月 1.62875厘
11/5/2020
隔夜 0.28577厘
1星期 0.45607厘
2星期 0.48393厘
1個月 0.74875厘
2個月 1.15054厘
3個月 1.23000厘
6個月 1.56196厘
12個月 1.68223厘
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