港元拆息︰1個月降至0.71厘　連跌兩日

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至0.31厘，呈四連升；1星期續跌至0.44厘；與樓按相關的1個月再跌至0.71厘，連跌兩日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.21厘。

12/5/2020

隔夜 0.31411厘

1星期 0.44601厘

2星期 0.52321厘

1個月 0.71714厘

2個月 1.12071厘

3個月 1.21857厘

6個月 1.49857厘

12個月 1.62875厘

11/5/2020

隔夜 0.28577厘

1星期 0.45607厘

2星期 0.48393厘

1個月 0.74875厘

2個月 1.15054厘

3個月 1.23000厘

6個月 1.56196厘

12個月 1.68223厘

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