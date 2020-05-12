【高盛推介】美團逆市做好 留意熱門購證
2020年05月12日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(11日)高見114港元，一度逼近116元的歷史高位，但其後卻逆市下跌。周二(12日)早段則受科技股發力影響，逆市上升約1%。
恒指服務公司公布將於下周一(18日)宣布有關於應否納入同股不同權及第二上市公司的諮詢總結。
美團周一逆市下跌，吸引資金流入其認購證，當日有約800萬元流入，是最多資金流入的好倉。
行使價118元附近、9月份到期的美團認購證是現時最受市場歡迎的熱門條款，屬於中期輕微價外證，是合適市況的選擇，投資者如看好該股並希望部署這個條款產品，可留意當中槓桿最高的美團購證(23545)，行使價118.1元，2020年9月25日到期，實際槓桿6.2倍。
價外高槓桿產品可留意美團購證(19444)，行使價131.1元，2020年10月9日到期，實際槓桿6.7倍。
相反，投資者如看淡美團，可留意中長期輕微價外沽證(27359)，行使價100.91元，2020年12月23日到期，實際槓桿3.3倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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