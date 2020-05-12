【致收息族】龔成：投資債券與債券基金須注意…

雖然我建議年輕人應較著重財富增值的部分，以先增值後收息的模式去進行人生財富管理，不過認識一下債券亦不是壞事，同時就算是年輕人，若然是低風險者，那投資債券亦是一個資金出路。

●債券就是收息工具

先簡單講述甚麼是債券，債券就如同借錢給企業，又或是一些機構(例如政府)，例如過往香港政府推出通脹掛鈎債券(iBond)就是其中之一。

而一般的債券，大多是固定利息的，至於利率多少，則視乎這公司的質素、評級、債券年期、外圍息率、風險等因素而定。簡單來說，愈優質的債券利率愈低，而愈差的債券利息則愈高。

債券持有人可一直收取中間的利息，直至債券到期為止，而到期就可取回全數本金。例如iBond就是3年期，到期後政府就會歸還本金，持有人除了一直持有至到期外，亦可以中途在二手市場出售，當然價格就要視乎到時的出售價，因此，若持有至到期者，本金就會原數收回，但若中途出售，就有機會出現賺錢或蝕錢的情況。

●加息對債券的影響

若外圍出現加息，一般債券由於利息不變，因此該債券的吸引力自然下跌，理論上會造成價格下跌的情況。不過，若持有人一直持有至到期，那就沒有影響。所以，投資債券者宜長線投資，最好一直持有至到期日，避免出現本金虧損的風險，因為投資債券的目的，並不是為賺差價或資本增值，而是為了利息收入，為獲取穩定的現金流。

因此，若然是評級較一般的債券，例如是B級或以下的，那就不太建議投資，雖然這些債券可收取逾10%以上的高息，但由於存在違約風險(即不償還本金，又或延遲或只償還部分本金)，因此會令投資者有機會出現本金上的損失。雖然就算是B評級的債券出現違約風險的機會仍不太大，但投資債券的原理在於保本收息，因此仍建議大家避免投資B評級或以下的債券。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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