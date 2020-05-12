【瑞通推介】騰訊有大手資金積極追牛
2020年05月12日 12:36
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瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮疫情第二波爆發，道指隔晚收報24,221點，跌109點或0.4%。
恒指周一(11日)一度升超過500點，收報24,602點，升371點或1.5%。周二(12日)早段回吐最多465點，回落至24,100點水平，一度跌穿50天線，其後跌幅稍收窄。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾3,800萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,200萬元，反映早前部署好倉的資金繼續減倉，並轉而看跌。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
周三(13日)公布季績的騰訊控股，近日獲多間大行唱好其手遊業務表現，股份周一以全日最高位435元收市，抽升4%並創超過兩年高位。成交額按日大增57%至143.4億元。周二早段跌約1%，徘徊430元附近。北水周一大手沽出騰訊，淨流出金額達18.03億元，連續4日累沽近50億元。輪證資金流方面，周一分別有超過7,700萬以及2,600萬元淨流入其好倉和淡倉，其中牛證周一淨流入9,200萬元，相等於380萬股騰訊正股，周一場內騰訊多隻貼價牛證沽清， 若看好，留意貼價、兌換比率100:1、周二新上市的牛證(68912)。
美團點評於月內開展新一浪升勢，周一曾升逾2%至114元，逼近今年1月高見的116元歷史高位。然而，其後有傳速遞行業龍頭順豐控股進入外賣平台市場，拖累美團單日轉向，一度倒插4.1%見107元，最終收報109.7元，跌1.7%。順豐控股收市後稱，其外賣平台僅內部推行，沒有對外。另恒指公司最新指下周一才宣布「同股不同權」公司及「第二上市」公司是否納入指數的諮詢總結，意味美團很可能未能於周五(15日)季檢時「染藍」。美團周二早段高開在111元，其後好淡爭持，後市留意能否挑戰新高，並參考10天線(約104.6元)作為支持。周一分別有超過1,300萬和53萬元淨流入其好倉和淡倉。
乘聯會數據顯示，4月全國乘用車市場零售銷量142.9萬輛，按年下降5.6%，按月增長36.6%。吉利汽車延續近期強勢，周一最多升2.62%至13.3元，創兩個月高，收市升幅收窄至不足1%，報13.08元。股份五連升，累漲13.3%，10天線升穿50天線。周二早段最多跌3%，低見12.66元。周一有268萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有16萬元淨流入。
中國聯通周一升抵50天線(5.09元)後遇阻回落，收市微升0.6%，報5.01元，企20天線。周二早段於5元關水平爭持。周一有34萬元淨流入其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購證(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿10.1倍。
聯通輕微價外、中短期購證(25836)，行使價5.88元，2020年10月到期，實際槓桿6.3倍。
小米輕微價外、中年期購證(16221)，行使價12.5元，2020年12月到期，實際槓桿4.8倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
小米熊證(54761)，收回價12.9元，槓桿比率7.2倍。
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