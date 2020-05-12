【高盛推介】部署騰訊業績 輪證傳真
2020年05月12日 12:43
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高盛(亞洲)有限責任公司：周二(12日)早段恒指下跌，科技股相對硬淨，美團點評及小米集團均逆市上升，惟騰訊控股在科技股中相對落後，現下跌1.6%，報428元。騰訊旗下騰訊音樂公布首季收入上升10%，略低於市場預期。
騰訊將於周三(13日)公布今年首季業績，市場料期內非通用會計準則純利介乎199.07億至276.69億元人民幣，按年跌4.9至升32.2%。
周一資金都有流入騰訊的好淡倉，其認沽證有約1,900萬元流入，雖然其認購證錄得約1,400萬流走，但資金卻積極流入其牛證，當日有近9,200萬元流入。
現階段投資者如計劃部署騰訊產品宜作兩手準備，可利用行使價約10%價外、2至3個月期以上、低街貨作為篩選條件，尋找合適市況的產品，看好可留意騰訊購證(22340)，行使價450.2元，2020年7月28日到期，實際槓桿11.1倍，行使價430至455元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。
看淡則可留意騰訊沽證(22884)，行使價399.8元，2020年8月24日到期，實際槓桿8.1倍，行使價390至430元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。
牛熊證方面，投資者要留意由於周一有大量資金騰訊牛證，導致部分貼價牛證的街貨偏高，甚至達100%街貨，因此在選擇產品時要特別留意街貨數據，可留意新上市騰訊牛證(69041)，收回價404.18元，行使價401.68元，換股比率100，槓桿比率13.6倍。
熊證則可留意低面值熊證(52509)，收回價443.88元，行使價446.38元，換股比率500，槓桿比率22倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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