【瑞銀推介】騰訊中芯業績　看好參考認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：轉眼間又到首季業績的高峰期，新冠肺炎疫情本年初肆虐內地各城市，停工停貨令生產鏈中斷，經濟活動停擺，不少上市公司的第1季業績亦難以獨善其身。不過科技相關股如騰訊控股則獲看高一線，公司的遊戲業務受疫情帶動表現強勁，更有機會受惠社交廣告業務，不少大行更上調騰訊的目標價，反映市場對股價的表現有憧憬。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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