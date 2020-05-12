【瑞銀推介】騰訊中芯業績 看好參考認購證
2020年05月12日 12:58
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瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：轉眼間又到首季業績的高峰期，新冠肺炎疫情本年初肆虐內地各城市，停工停貨令生產鏈中斷，經濟活動停擺，不少上市公司的第1季業績亦難以獨善其身。不過科技相關股如騰訊控股則獲看高一線，公司的遊戲業務受疫情帶動表現強勁，更有機會受惠社交廣告業務，不少大行更上調騰訊的目標價，反映市場對股價的表現有憧憬。
公司將在周三(13日)公布業績，周一(11日)開市已突破420港元的年內高位，日內再衝高至突破430元，更以全日高位435元收市，業績前已有獲炒上之勢，如投資者看好騰訊，可留意認購證(22211)，行使價463.08元，2020年8月到期，有效槓桿約9.5倍，或騰訊牛證(67770)，收回價407元，2020年11月到期，有效槓桿約13倍。
另外，近日市場焦點中芯國際亦將於同日公布業績，早前美國揚言要向中國再加關稅報復中國隱瞞疫情，消息令股市出現過一輪震盪，但中芯受惠市場預期內地手機製造商增加從國內公司採購晶片，早前公司更逆市上升首季收入及毛利率預測，股價已得到資金注視，加上公司表示計劃在上海科創板上市，最高見17.78元。近日亦未有明顯回調，股價主要在高位整固。如投資者看好中芯，可留意認購證(27615)，行使價18.2元，2020年12月到期，周二新上市。
另外周一開始有中芯牛熊證應市，如投資者希望以牛熊證部署中芯，可留意瑞銀牛證(67806)，收回價14.2元，2021年5月到期，有效槓桿約4.4倍。
免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。
牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。
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