新冠肺炎：不滿調查病毒起源　中國停買35%澳洲牛肉

澳洲總理莫里森日前表示，對新冠病毒起源問題進行獨立調查，惹來中國不滿，除考慮對澳洲進口大麥徵收關稅外，其後宣布暫停進口4家澳洲屠宰場的牛肉，於周二(12日)生效，但未有進一步說明原因。

根據澳洲廣播公司(ABC)數據，該4家屠宰廠的澳洲牛肉約佔向中國出口量的35%。

受消息拖累，澳洲最大的綜合性牛隻和牛肉生產商股價挫6%。至於協助在澳洲、中國、印尼和越南買賣牲畜的Elders Ltd.亦跌超過4%。

澳洲貿易部長Simon Birmingham稱，暫停進口與標籤和健康認證的要求有關。政府擔心其似乎是基於高度技術性問題，某些案例可追溯到1年多以前。他又稱，將與澳洲和中國的行業和當局合作，尋求找到一種解決方案，使這些企業能夠盡快恢復正常營運。

據了解，中國暫停受理進口的屠宰場中，昆士蘭有3處，包括Toowoomba和Ipswich附近的JBS旗下屠宰場，以及Kilcoy Pastoral Co.；還有Northern Co-operative位於新南威爾士Casino的屠宰場。

分析指出，澳洲與中國的緊張關係升級，恐損害澳洲最重要的貿易關係。澳洲5個穀物生產商於周日(10日)發聲明指出，中國商務部考慮對澳洲進口大麥徵收73.6%的反傾銷稅和6.9%的反補貼稅，澳洲政府表示將在下周二(19日)之前針對中國商務部的裁定的反傾銷調查作出最後辯護。

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