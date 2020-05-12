4月物業辣招稅收5.6億元　連跌6個月再創新低

據稅務局資料顯示，本港4月物業辣招稅收約5.6億港元，較3月再跌17.7%，連跌6個月，稅額創2014年6月各項辣稅開始徵收後新低。上月有關辣稅成交約834宗，按月減少20.3%。

期內涉及樓價15%的新住宅從價印花稅，以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，按月挫21.9%至4.69億元，創有紀錄以來新低。相關成交共775宗，按月少約20.3%。

至於須繳付買家印花稅成交則按月減少1宗，至41宗，牽涉稅款卻上升約27.1%至8,120萬元。4月份涉及額外印花稅成交僅18宗，而稅款金額約994萬元，分別按月銳減45.5%及39.3%，宗數屬2012年2月後最少。

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