新冠肺炎：居家娛樂突圍　大富翁變「真大富翁」！

疫情下各大產業均受到衝擊，不過由於民眾減少出門，大人、小朋友被迫「宅」在家中，作為居家娛樂的實體玩具如培樂多黏土(Play Doh)、大富翁等熱賣；而電子遊戲開發商任天堂的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》適逢在「疫市」中推出而再掀熱潮，僅是3月份最後12天就賣出1,177萬套，突圍而出。

自各國政府禁止戶外娛樂活動後，居家遊戲成為了人們的娛樂活動首選。財經媒體彭博統計，全球前五大玩具遊戲公司自3月中以來股價已增長31%，為自2007年以來增長幅度首度超越68個主要產業。

報道指出，玩具銷售在今年來到一個高峰，據預估市盈率，玩具遊戲的市場估值卻是自2010年來最便宜的，意味着投資者未來幾個月的收入會超過其他產業。儘管分析師指今年標普500的公司銷售預期將降8.4%，但他們對於玩具遊戲市場的前景卻比過去5年都樂觀。

計算自3月15日起的六星期內，美國玩具巨頭孩之寶的股價已上漲了逾兩成。分析師認為，該公司今年的股價漲幅至少會有20%，是自1999以年的最大漲幅。孩之寶旗下有多個著名品牌，包括培樂多黏土、大富翁等。

除了實體玩具，電玩(電腦遊戲和手機遊戲)的投資前景亦被看好，更帶動遊戲周邊的產品銷售。受惠《動森》，任天堂自3月中旬至今，其日本的股價上漲三成。任天堂上一次股價顯著衝高為2016年，因為當時該公司推出手機遊戲「Pokemon Go」，曾帶來一番熱潮。

受惠疫情下雲端服務需求增加，科技巨擘微軟(Microsoft)早前公布，上財季收入按年增14.49%至350億美元，淨利潤107.5億美元，每股盈利1.4美元，高過市場預期。

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