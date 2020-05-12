荃威花園特色戶突破「8球」沽　呎價及售價齊創新高

樓市逐步回勇，荃威花園特色單位做價突破「8球」，破盡屋苑歷史高價紀錄。美聯鍾家豪表示，該盤一個高層連平台單位，實用面積614方呎，平台面積380方呎，開價830萬港元放售，微減3萬元，獲同區換樓客以827萬元承接，呎價13,469元，售價及呎價均創新高。

他指出，該類特色戶放盤極為罕有，過往錄得的同類型買賣均不獲銀行估到價；上址售出後已沒有同類盤源供應，形容今次成交價「真係幾癲」，上述成交前，屋苑做價未曾觸及700萬元。

資料顯示，荃威花園原先最高價紀錄由標準單位保持，屋苑N座中層1室於2018年10月以680萬元易手，相比之下，最新紀錄較舊高位足足高出21.6%之多。

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