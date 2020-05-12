人民幣速遞：貿戰再現變數 分析料7.15為下一支持位

中美貿易局勢再現變數，不利人民幣表現。在岸人民幣(CNY)日內逼近7.1元大關，最新報7.0918，按日跌54點子，離岸人民幣(CNH)則報7.1029，每百港元兌91元人民幣。分析認為，7.15為人民幣下一支持位。

內媒報道指，美國就肺炎應對方式對中國作出的指控，令中方不滿。了解貿易談判情況的顧問已建議中國官員，重新提出令貿易協議作廢的可能性。

德國商業銀行市場經濟學家周浩稱，中美關係再度來到關鍵時刻，若矛盾全面爆發，將意味著第一階段貿易協議付諸東流，對於尋求貿易勝果以進行總統連任的美國總統特朗普而言，未必是件好事。

值得留意，自3月至今，在岸人民幣及官方開出的人民幣中間價，大部分時間於7.1水平止跌回升，意味着人民銀行或有意保持人民幣大致平穩。華僑永亨銀行經濟師李若凡預計，內地即將舉行兩會，亦可能支持人民幣匯價穩定。

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