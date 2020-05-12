【新興市場危機】阿根廷冀還債限期延至5月22日遭拒

外國傳媒報道，阿根廷政府再次無力償還外債，與債權人的談判陷入僵局。該國政府周一(11日)宣布，由於外債支付利息困難，希望債權人將重組650億美元(約5,070億港元)債務的期限延長至5月22日，但首10大債權人(多為國際資產管理公司)均予拒絕，債務談判陷入僵局。

報道指出，阿根廷過去已錄得8次金融崩潰的紀錄，原本應在今年4月22日對3項外債償付約5億美元利息，但由於無力償還，它必須在5月22日前盡快補繳這些利息，否則會進入有史以來第9次債務違約。

該國政府指出，在疫情期間無力償付這筆債務，但不支付會使將來獲得貸款的可能性變得極低，延長認購期限是阿根廷總統費爾南德斯債券重組計劃的內容，之前債權人接受以新債券置換手中650億美元海外債券的最後期限(即5月8日)已過期。

然而，數日前阿根廷國內最大3家債權人已拒絕接受置換條款，因條款要求債權人承擔巨大利息損失，並同意設定長達3年的償債寬限期。若該國政府未能在5月22日前，與債權人重新達成債務重整協議，將意味阿根廷債務違約進入「倒數」！

根據國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，直到2019年底，阿根廷債務總額約3,230億美元，相當於國內生產總值(GDP)的88%。

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